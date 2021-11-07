В Госдуме посоветовали ВМС США не безобразничать у берегов Крыма

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет посоветовал американским ВМС не безобразничать у берегов Крыма и не испытывать Россию на прочность и твердость позиций, совершая маневры у берегов полуострова.

- Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине, - рекомендовал Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости. - Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек. Любые попытки провокаций будут пресечены на корню.

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев уточнил, что РФ готова к ответным действиям, если какой-либо американский корабль войдет в территориальные воды России.

Сейчас вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter и флагман Шестого флота Mount Whitne находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями. Президент РФ Владимир Путин, комментируя активность американского флота у берегов РФ, заметил, что на появившийся в акватории Черного моря корабль Военно-морских сил США можно посмотреть или через бинокль или через прицел.