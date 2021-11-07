Новости

Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2" 13:43
Ученые объяснили, как алкоголь разрушает мозг 13:22
КПРФ возложила цветы к мавзолею Ленина в годовщину Октябрьской революции 13:07
Сборную России по плаванию лишили серебряных медалей на чемпионате Европы 12:58
Синоптики назвали дату начала метеорологической зимы в Москве 12:37
В Госдуме посоветовали ВМС США не безобразничать у берегов Крыма 12:27
Видео: Матч чемпионата Бразилии закончился дракой из-за картонных гробов 12:24
Российские ядерщики запатентовали дрон-трансформер 12:16
Мясников объяснил, как самостоятельно обнаружить меланому 12:11
На Украине смертность от COVID-19 достигла рекордного уровня 11:46
В Мексике 19 человек погибли в результате крупного ДТП 11:34
Оперштаб: В Москве выявлено 4 975 новых случаев COVID-19 11:20
Более 440 улиц столицы привели в порядок с 2011 года 11:00
Ученые выяснили, сколько свободного времени нужно для счастья 10:59
В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней 10:58
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой 10:25
В Москве три человека пострадали в аварии с такси на МКАД 10:14
Товарооборот России и Китая вырос на 30,9% 09:55
Военные медики помогли более 10 тысячам гражданских пациентов с COVID-19 09:53
Гэтжи победил Чендлера на турнире UFC 268 08:52
Шесть человек погибли при выбросе метана на шахте в Казахстане 08:33
Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу, нокаутировав Планта 08:30
Тимошенко: Власти Украины упустили возможность купить дешевый газ 08:21
Финансист назвал самые перспективные валюты для роста сбережений 07:56
Десять человек пострадали при покушении на премьер-министра Ирака 07:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
07.11.2021 12:27
Рубрика: Власть

В Госдуме посоветовали ВМС США не безобразничать у берегов Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет посоветовал американским ВМС не безобразничать у берегов Крыма и не испытывать Россию на прочность и твердость позиций, совершая маневры у берегов полуострова.

Российские военные начали следить за флагманом 6-го флота США в Черном море

- Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине, - рекомендовал Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости. - Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек. Любые попытки провокаций будут пресечены на корню.

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев уточнил, что РФ готова к ответным действиям, если какой-либо американский корабль войдет в территориальные воды России.

Сейчас вооруженный крылатыми ракетами эсминец США Porter и флагман Шестого флота Mount Whitne находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями. Президент РФ Владимир Путин, комментируя активность американского флота у берегов РФ, заметил, что на появившийся в акватории Черного моря корабль Военно-морских сил США можно посмотреть или через бинокль или через прицел.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Сенатор Ковитиди: Европейцы четко осознают значимость "Северного потока - 2"
В Ираке назвали терактом покушение на премьер-министра с помощью БПЛА
В Роспотребнадзоре объяснили ложноотрицательные тесты на COVID-19
В Москве сохранится ряд ограничений после нерабочих дней
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства