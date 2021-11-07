За какие неочевидные нарушения можно лишиться водительских прав

Водители, сдававшие на права много лет назад, вполне могли подзабыть важные пункты ПДД, нарушение которых чревато серьезными санкциями вплоть до решения прав. "РГ" напоминает о ключевых требованиях, невыполнение которых может создать нарушителям серьезные проблемы.

Временные знаки

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Дачный сезон практически закрыт, движение по загородным трассам уже не такое интенсивное, стало быть, есть где разогнаться.

Участков же ремонта дороги хватает, как и временных знаков, ограничивающих здесь скорость движения 60, 50, 40, а то и 20 км/ч. Как поступают в ряде случаев водители, которые торопятся? Правильно - не считают нужным сбавлять крейсерскую скорость (к примеру, на трассе "Дон", где как правило 110 км/ч).

Логика таких водителей очевидна - они знают, что обычные дорожные камеры не перенастраивают под действие временных знаков. Однако на трассах, скажем, Московской области, хватает передвижных комплексов фиксации. Если водитель едет со скоростью 125 км/ч (часто не утруждая себя даже отключением круиз-контроля), то проехав знак 60 км/ч, превышает скорость более, чем на 60 км/ч, что влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 2000 до 2 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Поэтому наш совет - следуйте требованиям временных знаков, даже если дорога относительно свободна.

Тонкости проезда железнодорожных переездов

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С 1 мая 2021 года серьезно ужесточено наказание за нарушения ПДД на железнодорожных переездах. Во-первых, за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд при приближающемся поезде теперь предусмотрен штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Такое же наказание предусмотрено за остановку или стоянку на железнодорожном переезде, пересечение рельс вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале, а также другие опасные действия, включая обгон на переезде других транспортных средств.

Кроме того, отныне исключена возможность уплаты штрафа за нарушение правил движения через железнодорожные пути со скидкой 50%. А значит - либо придется платить по полной, либо - лишиться прав. И, наконец, о еще одном не вполне очевидном сценарии - ближе 100 метров от железной дороги обгоны запрещены. Если вы опередите тихохода перед самым подъездом к ж/д переезду, будьте готовы понести такое же наказание, как и за другие нарушения правил обгона (согласно статье 12.15 КоАП РФ первый раз - штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на срок 4 или 6 месяцев).

Обгоны в туман и ливень

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С похолоданием в средней полосе страны стали привычным явлением туманы. Между тем, следует помнить, что ПДД запрещает обгоны по встречной полосе, если видимость затруднена в пределах 300 метров, даже когда разметка прерывистая, и, казалось бы, не чинит препятствий.

Уточним, что плохую видимость пункт 1.2 Правил дорожного движения трактует как "видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерках". Конечно, 300 метров - довольно условный, или, скажем так, трудно проверяемый показатель, но ради собственного спокойствия от выездов на "встречку" в туман, равно как в сильный ливень или снегопад, стоит воздержаться.

Если водитель проигнорировал запрет, ему, согласно статье 12.15 КоАП, грозит лишение прав в срок от 4 до 6 месяцев. Также ПДД запрещают водителю осуществлять разворот "в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров". В противном случае его ждет штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, о чем говорится в статье 12.16 КоАП. Кроме того, при условии видимости дороги менее, чем 100 метров хотя бы в одну сторону запрещена остановка. Нарушение этого запрета чревато штрафом по части 4 статьи 12.16 КоАП на 1500 рублей.

Непредоставление преимущества спецтранспорту

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Нередки ситуации, кода водитель по ряду причин не может оперативно перестроиться, чтобы уступить дорогу автомобилю с включенными специальные световыми (мигалки) и звуковыми сигналами.

При этом не все в курсе, но наказание за такое нарушение напрямую зависит от того, какой именно спецавтомобиль вы не пропустили. Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом карается штрафом в 500 рублей.

Между тем, гораздо строже наказывается непропуск машин, имеющих на внешних поверхностях специальные цветографические схемы, надписи и обозначения одновременно с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (машины скорой помощи, полиции, спасателей). В этом случае наказание ужесточается до штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от трех месяцев до одного года.

Отказ от медицинского освидетельствования

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Принципиально важно различать такие понятия, как отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, которое проводится сотрудниками ГИБДД (речь идет о визуальной оценке состояния водителя и использовании алкотестера прямо на месте), и медицинского освидетельствования, которое проводится в медучреждениях или в передвижных пунктах медицинского освидетельствования (ППМО) - специально оборудованных автомобилях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Ключевой совет здесь такой - не отказывайтесь от процедуры прохождения медицинского освидетельствования - это автоматически приведет к штрафу в 30 тысяч рублей и лишению прав на срок 1,5-2 года. Однако водитель может сообщить сотрудникам ГИБДД, что отказаться от проверки на месте и попросить направить его сразу на освидетельствование в медучреждение.

Уточним также, что если от освидетельствования отказывается водитель, который был ранее лишен прав, то предусмотрено еще более суровое наказание - вплоть до административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток.

Добавим, что во всех случаях наказание в виде лишения прав назначается только судом (статья 3.8 КоАП РФ). При этом именно государственный орган указывает точный срок, на который водитель лишается прав, а также разъясняет обязанность сдать водительское удостоверение в подразделение Госавтоинспекции.