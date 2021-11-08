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08.11.2021 18:38
Рубрика: В мире

Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек

Текст: Юрий Когалов

На белорусско-польской границе находятся свыше двух тысяч беженцев, пытающихся добраться до ЕС и попросить там убежища. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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По данным ведомства, среди беженцев много женщин и детей. "Конечная цель их маршрута - ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания", - отметили в госпогранкомитете.

Как обратили внимание в ведомстве, польская сторона не пытается разобраться в ситуации. Более того, несмотря на отсутствие агрессивных действий со стороны мигрантов, на них пытаются оказать психологическое воздействие при помощи авиации. "В отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ. В ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения", - рассказали в Госпогранкомитете.

По данным БЕЛТА, большинство мигрантов - курды. "Многие из нас с семьями. У меня шестеро детей. Все маленькие. Нет еды, молока для них, памперсов. У нас нет дров для костра, чтобы согреться, нет палаток, чтобы укрыться от дождя, а нас не пускают в Европу", - приводит агентство слова одного из них.

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