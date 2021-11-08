"Давно пора". Эксперт оценил идею отменить обязательный техосмотр

Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра, который был внесен в Госудуму. Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам, а также используются в личных целях. В то же время законопроект не распространяется на машины такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" оценил возможную отмену техосмотра для легковых машин.

"Вообще институт технического осмотра в нашей стране уже давно изжил в себя. Ни для кого не секрет, что пройти техосмотр можно даже без предъявления автомобиля. Так что это бизнес, который не приносит реальной пользы с точки зрения безопасности на дорогах. Но постоянно требующий огромных вложений со стороны государства в создание единой информационной системы учёта технического осмотра. Которая, кстати, так и не заработала.

С другой стороны, анализ статистики аварий на дорогах России показывает, что из-за явной неисправности транспортных средств происходит менее 4% процентов ДТП. Что, по сути, является малой цифрой на фоне пьяного вождения и пренебрежения скоростным режимом движения.

Кроме того, есть пример стран с гораздо меньшей аварийностью, чем у нас, у которых отсутствует институт технического осмотра как таковой. Так что отмену процедуры обязательного техосмотра для владельцев частных автомобилей считаю позитивным явлением. Тем более, что все чаще водители с более высокой степенью ответственности подходят к поддержанию автомобиля в технически исправном состоянии", - отметил эксперт.