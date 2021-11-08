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08.11.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

В правительстве поддержали идею об отмене обязательного техосмотра

Текст: Нина Егоршева
Предложение об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев получило положительное заключение правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Документ, авторами которого выступили депутаты от "Единой России", будет несколько доработан и оперативно внесен в Госдуму, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что обязанность по прохождению техосмотра останется только при смене владельца автомобиля или мотоцикла. И только если транспортное средство старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается сделать процедуру добровольной.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Подчеркивается, что инициатива распространяется исключительно на частные авто, используемые для личных перевозок. Для такси и другого транспорта, перевозящего пассажиров, а также машин физлиц, используемых в служебных целях, по-прежнему будет обязательно прохождение техосмотра. Он же будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет правительственную комиссию, пояснил, что отмена обязательного техосмотра давно назрела. Он подчеркнул, что вопрос предварительно неоднократно обсуждался с МВД, сообщается на сайте правительства. При этом Хуснуллин добавил, что за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник.

Ранее законопроект об освобождении личного транспорта от обязательного техосмотра одобрил для принятия в первом чтении комитет Госдумы по транспорту. Авторами изменений выступила группа сенаторов и депутатов от партии "Единая Россия". Отмечается, что разработчики документа ориентировались на Венскую конвенцию о дорожном движении. Она предусматривает обязательный техосмотр только для коммерческого и общественного транспорта.