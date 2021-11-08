В правительстве поддержали идею об отмене обязательного техосмотра

Отмечается, что обязанность по прохождению техосмотра останется только при смене владельца автомобиля или мотоцикла. И только если транспортное средство старше четырех лет. Для всех остальных случаев предлагается сделать процедуру добровольной.

Подчеркивается, что инициатива распространяется исключительно на частные авто, используемые для личных перевозок. Для такси и другого транспорта, перевозящего пассажиров, а также машин физлиц, используемых в служебных целях, по-прежнему будет обязательно прохождение техосмотра. Он же будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет правительственную комиссию, пояснил, что отмена обязательного техосмотра давно назрела. Он подчеркнул, что вопрос предварительно неоднократно обсуждался с МВД, сообщается на сайте правительства. При этом Хуснуллин добавил, что за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник.

Ранее законопроект об освобождении личного транспорта от обязательного техосмотра одобрил для принятия в первом чтении комитет Госдумы по транспорту. Авторами изменений выступила группа сенаторов и депутатов от партии "Единая Россия". Отмечается, что разработчики документа ориентировались на Венскую конвенцию о дорожном движении. Она предусматривает обязательный техосмотр только для коммерческого и общественного транспорта.