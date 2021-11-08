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Рубрика: Общество

"Доходы госслужащих привязать к росту ВВП". Как привлечь в госсектор интеллектуальную элиту

Текст: Михаил Нестеров
Во многих странах мира, и в России в том числе, весьма актуально стоит вопрос создания эффективной модели управления государством. Конечно, определенную роль в ее создании должны играть энтузиазм, альтруизм и желание чиновников принести пользу своей стране и народу, но, как известно, одного энтузиазма для достижения большой цели недостаточно. Какие же стимулы для госслужащих всегда и везде будут оставаться результативными в долгосрочной перспективе? Таким вопросом задался активист и предприниматель Дмитрий Давыдов, автор проекта "20 идей для развития России". Какую новую модель мотивации и поощрения чиновников он предлагает внедрить, чтобы заинтересовать их в росте благосостояния страны и ее граждан?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Давно замечено, что частные компании развиваются гораздо активнее государственных. Секрет прост: там вознаграждение менеджеров зависит от финансовых успехов предприятия. "Соответственно, нет лучшего стимула, чем привязка результатов к оплате менеджера или чиновника, если мы говорим о государственной службе", - пишет Дмитрий Давыдов на страницах проекта 20idei.ru. В частности, он приводит пример, что в Сингапуре политики и госслужащие получают годовой бонус в зависимости от роста ВВП. И это дает основание сравнить Сингапур с очень эффективной корпорацией. В России же он предлагает зарплату госслужащих оставить на прежнем уровне, но при этом ввести возможность для получения дополнительного вознаграждения (бонуса).

Мотивация государственных служащих высокого ранга (от директоров департаментов или заместителей министра и выше), считает Давыдов, должна быть привязана к росту валового внутреннего продукта. При расчете бонуса для них следует использовать сумму превышения фактического размера ВВП над прогнозным, исключив, однако, прибавку, вызванную ростом экспорта сырья. На бонусы предлагается пустить около 40 процентов от суммы превышения, выплаты причастным к наращиванию ВВП (в том числе и в субъектах РФ) должны составлять от полутора до семи процентов, в зависимости от ранга госслужащего. А чтобы целью чиновников был именно рост ВВП, а не собственное обогащение, акцентирует Дмитрий Давыдов, показатель прогноза ВВП нужно устанавливать не меньше, чем фактический показатель в предыдущем году. В противном случае прогноз будет искусственно занижаться, чтобы его легче было превзойти.

Аналогичную систему поощрений предлагает автор для госслужащих, вовлеченных в фискальную политику государства. Только в этом случае их бонусы следует рассчитывать от суммы, превышающей плановые налоговые поступления. Разумеется, что планы, как и в случае с ВВП, должны быть не меньше прошлогоднего факта. Но во избежание ужесточения фискальной политики только лишь для увеличения бонусов заинтересованных лиц, перед внедрением такой реформы необходимо взять за базу и зафиксировать существующие налоги и ставки по ним. И при появлении новых налогов или роста ставок план поступлений также должен пропорционально увеличиваться.

Таможенники при такой системе будут напрямую заинтересованы в 100-процентной таможенной очистке импортных грузов, ведь от этого будет зависеть размер их премий. И, по логике, должны сойти к минимуму попытки провезти контрабандный товар.

Для мотивации госслужащих, курирующих сельскохозяйственный комплекс, уверен Дмитрий Давыдов, также можно внедрить систему премий, связанную с перевыполнением намеченных объемов реализации продукции АПК на экспорт и на внутреннем рынке. Соответственно, у чиновников появится заинтересованность своевременно решать проблемы аграриев и животноводов.

При этом предлагаемая автором проекта 20idei.ru. модель поощрения будет работать не только на чиновников. Для бизнеса также открываются широкие возможности. Ведь именно развитие предпринимательства поможет успешно реализовать эффективную модель управления государством. Госаппарат будет заинтересован в повышении конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на внешнем и внутреннем рынке, чтобы производители получали больше доходов, и, следовательно, платили больше налогов. И тогда каждый госслужащий будет бережно относиться к предпринимателям и развитию бизнеса, не досаждать формальными проверками и придирками. Ведь благосостояние бизнеса станет индикатором эффективной работы чиновника и источником получения вознаграждения.

Чем уникальна модель, предлагаемая Дмитрием Давыдовым для внедрения в России? Наверное, тем, что при ее грамотной реализации проигравших сторон не будет. Государство от внедрения этой модели не несет никаких расходов, ибо любые выплаты бонусов будут проводиться только при условии роста экономики и поступлений в бюджет. А денежный приток в казну непременно увеличится, и существенно.

При этом повышение уровня благосостояния должностных лиц исполнительной власти и госслужащих, связанных со сбором налогов, будет официальным, легальным и прозрачным, это поможет снизить попытки их подкупа. "Собственно, они сами будут стремиться минимизировать коррупцию в своих рядах, как фактор, снижающий возможный доход. Нет более действенного механизма, чем тот, когда сам трудовой коллектив стремится выявить коррупционера", - считает Дмитрий Давыдов.

Учитывая потенциальную возможность легального высокого заработка, на работу в госорганы потянется работать интеллектуальная элита, которая со временем вытеснит из таких учреждений неэффективных сотрудников. А руководители государственных структур будут только способствовать этому процессу, так как от эффективности работы персонала будет напрямую зависеть их собственный доход. Таким образом, государство получит мотивированную, сплоченную, мощную и эффективную команду управленцев.

И это еще не все. Чиновники будут стремиться к максимальному привлечению инвестиций в экономику страны, ведь от количества новых прибыльных предприятий будет зависеть их заработок. А у государства появится возможность поднять зарплату специалистам, напрямую не влияющим на рост экономики (врачи, военные, учителя) и увеличить социальные выплаты пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и т.д.

И, наконец, все госслужащие и государство в целом, будут напрямую заинтересованы в повышении уровня жизни населения, ибо высокая покупательная способность станет источником повышенных доходов как государства, так и управленческой команды. Если представителей власти заинтересует эта инициатива, и она будет поддержана на законодательном уровне, то эти перемены принесут свои плоды.

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