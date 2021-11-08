Лавров: Директор ЦРУ признал необходимость соблюдения Минских соглашений

Новости

В Москве отменили Неделю моды 17:04
Глава МИД РФ оценил возможность встречи в "нормандском формате" 16:59
Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности к запуску "Северного потока-2" 16:52
Инфекционист: Привитые мешают мутации COVID-19 16:50
"Салавату Юлаеву" засчитано поражение в матче КХЛ с "Трактором" 16:38
Детский омбудсмен назвала меру против травли в школах 16:28
Суд оштрафовал Google и Telegram на 6 млн рублей 16:19
Синоптики предупредили о резком скачке давления в Москве 16:17
В ФХР рассказали о ситуации с допуском Евгения Кузнецова на ОИ-2022 16:11
Вирусолог заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в десятки раз 16:10
Заболевшему COVID-19 Валерию Гаркалину провели экстренную операцию 16:09
Мясников назвал причины головной боли по утрам 16:05
ГИБДД Москвы призвала автомобилистов срочно сменить резину 16:02
Голикова поручила регионам разобраться в причинах дефицита врачей 15:57
В ПФР назвали условия назначения досрочной пенсии для предпенсионеров 15:34
В Таганроге осудили инженера авиазавода, травившего коллег таллием 15:29
Песков рассказал о жилищных субсидиях для чиновников 15:13
Скончалась 21-летняя российская волейболистка "Уфимочки-УГНТУ" 15:12
ПФК ЦСКА объявил о расторжении контракта с защитником Седриком Гогуа 14:48
Россияне предпочитают читать, а не слушать книги 14:39
Литва направит войска к границе с Польшей и Беларусью 14:38
Путину доложили о работе над китайским вертолетом 14:22
Роспотребнадзор рассказал, для кого наиболее опасен парагрипп 14:01
В Подмосковье проверят все хостелы после массовых драк мигрантов 13:59
"Выписка не за горами": состояние Александра Серова улучшилось 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 15:48
Рубрика: Власть

Лавров: Директор ЦРУ признал необходимость соблюдения Минских соглашений

Текст: Юрий Когалов
Директор ЦРУ США Уильям Бернс во время визита в Москву подтвердил важность выполнения Минских соглашений и соблюдения особого статуса Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, эта тема затрагивалась и во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. "На всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей, включая особый статус Донбасса", - отметил Лавров.

Фото: REUTERS
Федор Лукьянов: Зачем Нуланд приехала в Москву

Глава МИД РФ призвал США объяснить эту позицию Вашингтона Киеву. По мнению российского министра, это бы помогло разрешить конфликт в Донбассе. "Если бы США объяснили новому министру обороны и всем другим членам киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским, что это - позиция Вашингтона и ее нужно уважать, тем более что это и позиция СБ ООН, я думаю, что решение украинского кризиса было бы ускорено существенно", - заявил Лавров.

По его словам, это особо важно сейчас, когда в украинском правительстве были проведены перестановки, и новый министр обороны Украины заявил о праве Киева применять беспилотники в Донбассе (согласно тем же Минским договоренностям их использовать могут только наблюдатели от ОБСЕ).

Что касается встречи глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), то, по словам Лаврова, ее дата не определена. "Сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате", - указал министр. "Мы бы хотели получить реакцию на содержательные предложения - именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольные договоренности - давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны", - подчеркнул Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности к запуску "Северного потока-2"
Лавров: Директор ЦРУ признал необходимость соблюдения Минских соглашений
Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси
Суд оштрафовал Google и Telegram на 6 млн рублей
Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства