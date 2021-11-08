Лавров: Директор ЦРУ признал необходимость соблюдения Минских соглашений

Директор ЦРУ США Уильям Бернс во время визита в Москву подтвердил важность выполнения Минских соглашений и соблюдения особого статуса Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, эта тема затрагивалась и во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, и в ходе недавних визитов замгоссекретаря США Виктории Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву. "На всех этих встречах и президент США, и его подчиненные прямо подтверждали необходимость выполнения Минских договоренностей, включая особый статус Донбасса", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ призвал США объяснить эту позицию Вашингтона Киеву. По мнению российского министра, это бы помогло разрешить конфликт в Донбассе. "Если бы США объяснили новому министру обороны и всем другим членам киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским, что это - позиция Вашингтона и ее нужно уважать, тем более что это и позиция СБ ООН, я думаю, что решение украинского кризиса было бы ускорено существенно", - заявил Лавров.

По его словам, это особо важно сейчас, когда в украинском правительстве были проведены перестановки, и новый министр обороны Украины заявил о праве Киева применять беспилотники в Донбассе (согласно тем же Минским договоренностям их использовать могут только наблюдатели от ОБСЕ).

Что касается встречи глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), то, по словам Лаврова, ее дата не определена. "Сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате", - указал министр. "Мы бы хотели получить реакцию на содержательные предложения - именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольные договоренности - давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны", - подчеркнул Лавров.