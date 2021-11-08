Nissan намерен ликвидировать дефицит машин в России

Удивительная по нынешним временам новость пришла из представительства компании Nissan. Пока многие другие производители время от времени вынуждены приостанавливать конвейер из-за отсутствия комплектующих, японцы объявили об увеличении выпуска машин - Qashqai, X-Trail и Murano - на 20%.

Напомним, что Nissan является единственной маркой в российском топ-10, продажи которой в 2021 году упали в сравнении с 2020-м. По итогам трех кварталов снижение составило 12%. Во многом это объяснялось как раз дефицитом автомобилей. Теперь компания попытается эту проблему решить.

C ноября завод Nissan в Санкт-Петербурге переходит на двухсменный режим работы. Новый график - стандартная 40-часовая пятидневка, но в две смены. Это связано "с восстановлением рынка и ростом продаж автомобилей", отметили в пресс-релизе компании, поступившем в "РГ".

- Мы отслеживаем ситуацию на автомобильном рынке и понимаем, что в настоящий момент остро необходимо увеличивать объемы производства. Для этого мы вводим вторую смену, для чего в штат завода уже набрано дополнительно 300 человек, - заявил по этому поводу гендиректор предприятия Евгений Шевелев.

В компании подчеркнули, что все работы проводятся со строгим соблюдением требований регионального Стандарта безопасной деятельности и санитарно-гигиенической безопасности.

Кроме того, там стараются мотивировать сотрудников к вакцинации - предоставляют им дополнительный день к плановому отпуску или сертификат для покупок в спортивном магазине. Ну а часть из тех, кто прежде работал в офисе, отправлены на удаленку. Кстати, общая численность работников завода теперь составляет 1 926 человек.

Интересно, что и без введения второй смены Nissan в этом году превзошел прошлогодние объемы производства на 17% - 30 526 машин против 26 058. Главная причина - полная остановка завода в апреле 2020 года из-за строжайших ограничений по коронавирусу. Но рост в 5% зафиксирован и в третьем квартале 2021 года. В этом случае сопутствующим фактором стал экспорт - именно в данный период существенно увеличились поставки в Беларусь и Казахстан.

Напомним, что производство на заводе Nissan могло быть еще масштабнее в связи с грядущим возобновлением продаж в России внедорожника Pathfinder. Однако теперь эту модель собирают в США.