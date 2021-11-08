Новости

Андрей Воробьев поручил расширить программу льготной ипотеки для врачей 12:52
Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ 12:45
В Кремле уверены, что "Северный поток-2" улучшит ситуацию на рынке газа 12:45
В Подмосковье 85% госпитализированных с COVID-19 не прививались 12:40
Отказ суда решать вопрос о передаче Пола Уилана США признан законным 12:38
Обломки упавшего Ан-12 перевезут в аэропорт Иркутска для экспертизы 12:35
В Подмосковье вновь развернут госпиталь для больных COVID в парке "Патриот" 12:29
Оперштаб: В Москве выявлено 4982 новых случая COVID-19 12:14
Умер актер из латиноамериканских "мыльных опер" Энрике Роча 12:11
Комнаты в российских городах подорожали за год на 17% 12:10
Еще один участник съемок фильма "Ржавчина" попал в больницу 12:03
Умер сценарист советских детективов Андрис Колбергс 11:50
Умер легендарный югославский певец Маринко Роквич 11:43
В Вильнюсе активисты приняли петицию в защиту мигрантов 11:42
Документооборот в сфере трудовых отношений будет переведен в "цифру" 11:39
Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом 11:23
Суд признал законным отказ в рассмотрении вопроса о передаче Уилана США 11:21
Греф оценил риск нового кризиса мировой экономики 11:13
В Каннах неизвестный напал на полицейских и ранил одного из них ножом 11:09
В Крым придет резкое похолодание со снегом 11:07
Умер режиссер Ману Бонмарьяж 11:06
В Никарагуа состоялись выборы президента и вице-президента страны 11:01
Новый российский бронированный пикап сняли на видео 11:00
Минцифры: Портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются 10:50
В Марокко найден мертвым оператор поттерианы и "Звездных войн" 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

Отказ суда решать вопрос о передаче Пола Уилана США признан законным

Текст: Михаил Фалалеев

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче осужденного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана в США.

Захарова прокомментировала слухи о переговорах об обмене Уилана

Таким образом, наказание отбывать американец будет в России, против которой он шпионил. Конкретнее - в одной из мордовских колоний. Согласно приговору суда, срок заключения составит 16 лет. Правда, два года из срока Уилану могут списать - он это время и так провел в заключении.

Напомним, Пола Уилана задержали сотрудники ФСБ в 2018 году в гостинице в Москве при "проведении им шпионской акции". Защита утверждала, что он "всего лишь" был туристом.

Кстати, в американских тюрьмах сидят по разным обвинениям более трех сотен российских граждан.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ПФО Мордовия Шпионские скандалы

Главное сегодня

Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
В Беларуси заявили о движении большой группы беженцев к польской границе
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ