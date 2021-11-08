Отказ суда решать вопрос о передаче Пола Уилана США признан законным

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче осужденного за шпионаж американского гражданина Пола Уилана в США.

Таким образом, наказание отбывать американец будет в России, против которой он шпионил. Конкретнее - в одной из мордовских колоний. Согласно приговору суда, срок заключения составит 16 лет. Правда, два года из срока Уилану могут списать - он это время и так провел в заключении.

Напомним, Пола Уилана задержали сотрудники ФСБ в 2018 году в гостинице в Москве при "проведении им шпионской акции". Защита утверждала, что он "всего лишь" был туристом.

Кстати, в американских тюрьмах сидят по разным обвинениям более трех сотен российских граждан.