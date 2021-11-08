Суд взыскал с МЧС компенсации за каждого погибшего в "Зимней вишне"

Новости

В Москве отменили Неделю моды 17:04
Глава МИД РФ оценил возможность встречи в "нормандском формате" 16:59
Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности к запуску "Северного потока-2" 16:52
Инфекционист: Привитые мешают мутации COVID-19 16:50
"Салавату Юлаеву" засчитано поражение в матче КХЛ с "Трактором" 16:38
Детский омбудсмен назвала меру против травли в школах 16:28
Суд оштрафовал Google и Telegram на 6 млн рублей 16:19
Синоптики предупредили о резком скачке давления в Москве 16:17
В ФХР рассказали о ситуации с допуском Евгения Кузнецова на ОИ-2022 16:11
Вирусолог заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в десятки раз 16:10
Заболевшему COVID-19 Валерию Гаркалину провели экстренную операцию 16:09
Мясников назвал причины головной боли по утрам 16:05
ГИБДД Москвы призвала автомобилистов срочно сменить резину 16:02
Голикова поручила регионам разобраться в причинах дефицита врачей 15:57
В ПФР назвали условия назначения досрочной пенсии для предпенсионеров 15:34
В Таганроге осудили инженера авиазавода, травившего коллег таллием 15:29
Песков рассказал о жилищных субсидиях для чиновников 15:13
Скончалась 21-летняя российская волейболистка "Уфимочки-УГНТУ" 15:12
ПФК ЦСКА объявил о расторжении контракта с защитником Седриком Гогуа 14:48
Россияне предпочитают читать, а не слушать книги 14:39
Литва направит войска к границе с Польшей и Беларусью 14:38
Путину доложили о работе над китайским вертолетом 14:22
Роспотребнадзор рассказал, для кого наиболее опасен парагрипп 14:01
В Подмосковье проверят все хостелы после массовых драк мигрантов 13:59
"Выписка не за горами": состояние Александра Серова улучшилось 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

Суд взыскал с МЧС компенсации за каждого погибшего в "Зимней вишне"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Заводский районный суд города Кемерово взыскал с МЧС России по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

Как сообщает РИА Новости, сегодня в суде продолжилось чтение резолютивной части приговора обвиняемым по первому уголовному делу о трагедии, унесшей жизни 60 человек. Приговор начали оглашать еще в конце сентября, а 29 октября были объявлены сроки наказания для восьми обвиняемых. Тогда же суд решил, что работодатель должен заплатить каждому близкому родственнику за каждого погибшего в "Зимней вишне" по одному миллиону рублей. С кого именно и в каком объеме будут взысканы средства в рамках гражданских исков, суд начал оглашать сегодня. И одним из множества аналогичных решений по компенсациям стало решение о взыскании средств с МЧС.

Фото: Данил Айкин/ТАСС
За каждого погибшего в "Зимней вишне" ребенка попросили по 100 млн рублей

Как писала "РГ", начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин осужден на пять лет, а начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин - на шесть лет колонии общего режима. Генин признан виновным в гибели 37 человек, а Бурсин - в гибели 60 человек.

В итоге суд взыскал за каждого погибшего в пользу каждого из его близких родственников по миллиону рублей. Причем то, что средства решено взыскать именно с работодателей обвиняемых, - прецедент, созданный благодаря работе Общественного центра помощи пострадавшим в "Зимней вишне". Его координатор Дмитрий Малинин рассказал "РГ", как удалось сломать стереотипы в подходе к компенсации морального вреда в подобных ситуациях.

Пожар в четырехэтажном кемеровском ТРЦ произошел 25 марта 2018 года. 60 погибших, большинство из которых дети, находились в момент ЧП на верхнем этаже огромного комплекса. Очаг возгорания возник именно там, в детской игровой зоне рядом с кинозалами. После катастрофы возбуждено несколько уголовных дел, общее количество обвиняемых - 15 человек. В их числе чиновники, ответственные за ввод ТРЦ в эксплуатацию, собственники и управляющие комплексом, сотрудник ЧОП, представители фирмы, обслуживавшей пожарную сигнализацию в здании, экс-руководители регионального управления МЧС и пожарные.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Главное сегодня

Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности к запуску "Северного потока-2"
Лавров: Директор ЦРУ признал необходимость соблюдения Минских соглашений
Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси
Суд оштрафовал Google и Telegram на 6 млн рублей
Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ