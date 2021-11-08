Суд взыскал с МЧС компенсации за каждого погибшего в "Зимней вишне"

Заводский районный суд города Кемерово взыскал с МЧС России по 75 тысяч рублей в пользу близких родственников погибших во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

Как сообщает РИА Новости, сегодня в суде продолжилось чтение резолютивной части приговора обвиняемым по первому уголовному делу о трагедии, унесшей жизни 60 человек. Приговор начали оглашать еще в конце сентября, а 29 октября были объявлены сроки наказания для восьми обвиняемых. Тогда же суд решил, что работодатель должен заплатить каждому близкому родственнику за каждого погибшего в "Зимней вишне" по одному миллиону рублей. С кого именно и в каком объеме будут взысканы средства в рамках гражданских исков, суд начал оглашать сегодня. И одним из множества аналогичных решений по компенсациям стало решение о взыскании средств с МЧС.

Как писала "РГ", начальник пожарного караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин осужден на пять лет, а начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин - на шесть лет колонии общего режима. Генин признан виновным в гибели 37 человек, а Бурсин - в гибели 60 человек.

В итоге суд взыскал за каждого погибшего в пользу каждого из его близких родственников по миллиону рублей. Причем то, что средства решено взыскать именно с работодателей обвиняемых, - прецедент, созданный благодаря работе Общественного центра помощи пострадавшим в "Зимней вишне". Его координатор Дмитрий Малинин рассказал "РГ", как удалось сломать стереотипы в подходе к компенсации морального вреда в подобных ситуациях.

Пожар в четырехэтажном кемеровском ТРЦ произошел 25 марта 2018 года. 60 погибших, большинство из которых дети, находились в момент ЧП на верхнем этаже огромного комплекса. Очаг возгорания возник именно там, в детской игровой зоне рядом с кинозалами. После катастрофы возбуждено несколько уголовных дел, общее количество обвиняемых - 15 человек. В их числе чиновники, ответственные за ввод ТРЦ в эксплуатацию, собственники и управляющие комплексом, сотрудник ЧОП, представители фирмы, обслуживавшей пожарную сигнализацию в здании, экс-руководители регионального управления МЧС и пожарные.