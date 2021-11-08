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08.11.2021 20:31
Рубрика: Власть

В МФЦ Коми отменили вход по QR-кодам

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

В МФЦ Республики Коми отменили вход по предъявлению QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: iStock
Стало известно, какие документы примут при проверке QR-кодов в Петербурге

В ведомстве отмечают, что часть услуг можно получить сразу, для некоторых нужно записываться.

В последнее время в МФЦ по всей стране самые популярные услуги связаны с регистрацией и верификацией на портале "Госуслуг", чтобы получить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

При этом в большинстве регионов наравне с кодом принимаются и справки из поликлиник. В Вологодской области, например, эти документы полностью равноценны, в Петербурге предъявлять справку вместо кода могут только жители старше 60 лет. А в Республике Коми антиковидное постановление составлено с такими формулировками, которые подразумевают, что в общественные места можно ходить только с кодом, про справки из поликлиник там ничего не говорится.

В нерабочую неделю многие жители республики были весьма озадачены. Те, у кого не было регистрации на "Госуслугах", не могли завести аккаунт в МФЦ, потому что туда пускали только по кодам, ради которых граждане в эти учреждения, собственно, и собирались. Сейчас противоречие устранено.

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