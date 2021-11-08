Сочи за длинные выходные посетили 136 тысяч туристов

С 30 октября по 7 ноября, объявленные в стране нерабочими, Сочи посетили 136 тысяч туристов. Об этом "РГ" сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города-курорта Светлана Батяйкина.

- Несмотря на большой поток туристов, удалось держать эпидемиологическую ситуацию на контроле, - отметила она. - Заболеваемость на курорте пошла на убыль. Выходные дни прошли без происшествий. Мы убедились, что антиковидные меры оказались эффективными.

Ранее власти курорта прогнозировали, что за нерабочие дни Сочи посетят более 132 тысяч туристов.

Напомним, в Сочи для посещения мест общепита и торговых центров необходимо предъявить QR-код.