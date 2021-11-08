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08.11.2021 16:52
Рубрика: Экономика

Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности к запуску "Северного потока-2"

Текст: Василий Кошкин
Фото: John MACDOUGALL / AFP Фото: John MACDOUGALL / AFP
Фото: John MACDOUGALL / AFP

Газопровод "Северный поток-2" готов к запуску. Об этом заявил заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников.

Фото: AFP
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"Газопровод "Северный поток - 2" завершен и готов к запуску", - отметил топ-менеджер компании во время закрытой телефонной конференции с инвесторами (цитата по ТАСС).

Ранее Альфред Штерн, глава австрийской компании OMV, которая является одним из партнеров проекта, заявил, что первая нитка газопровода "Северный поток-2" наполнена газом и готова к запуску. По его словам, вторая линия будет заполнена до конца 2021 года.

Строительство газопровода завершилось в сентябре. При этом для полноценной работы необходимо пройти сертификацию и получить разрешение немецкого регулятора.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Пропускная способность газопровода оценивается в 55 млрд кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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