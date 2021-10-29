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29.10.2021 11:45
Рубрика: Экономика

Первая нитка "Северного потока-2" готова к запуску

Текст: Василий Кошкин
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Первая нитка газопровода "Северный поток-2" наполнена газом и готова к запуску. Об этом сообщил Альфред Штерн, глава австрийской компании OMV, которая является одним из партнеров проекта.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску", - цитирует его слова ТАСС. Штерн добавил, что вторая линия будет заполнена до конца 2021 года.

По словам предпринимателя, "Северный поток-2" позволит разнообразить маршруты поставок газа в Европу и сбалансировать спрос и предложение.

Ранее оператор проекта - Nord Stream 2 - сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. В компании отметили, что это позволит обеспечить давление, необходимое для дальнейшей транспортировки газа.

Строительство газопровода завершилось в сентябре. При этом для полноценной работы необходимо пройти сертификацию и получить разрешение немецкого регулятора.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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В "Газпроме" отмечали, что в 2021 году по "Северному потоку-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По мнению экспертов, исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Пропускная способность газопровода оценивается в 55 млрд кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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