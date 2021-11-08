USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки - 37,8%. Об этом сообщает газета USA Today, ссылаясь на результаты опроса, проведенного вместе со Саффолкским университетом.

Выяснилось, что отрицательно действия Байдена на посту главы государства оценивают 59% опрошенных, еще 3,2% респондентов воздержались от ответа, пишет ТАСС. Также 46% участников исследования считают, что президент справляется со своими обязанностями хуже, чем они ожидали. При этом почти 64% респондентов, в числе которых 28% сторонников Демократической партии, выступили против того, чтобы демократ Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Напомним, в октябре сообщалось, что рейтинг Джо Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56% до 44,7%). По данным американского института общественного мнения Gallup, это больше, чем показатели падения рейтинга 10 предыдущих президентов США. В начале ноября телеканал NBC сообщил, что только 42 процента американцев одобряют работу политика на посту главы государства.

Сам американский лидер, комментируя эти данные, заявил, что его не беспокоит низкий рейтинг. По словам Байдена, он баллотировался на пост президента не для того, чтобы получить одобрение в опросах общественного мнения и улучшить свои показатели.