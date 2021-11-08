Новости

USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов 04:55
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 04:19
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 03:45
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий 03:18
В Венесуэле начнут прививать от COVID-19 детей старше двух лет 02:45
Меркель не будет заниматься политикой после ухода с поста канцлера 02:22
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител 01:49
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10 процентов акций Tesla 01:24
Утечка газа названа возможной причиной взрыва в кафе Казахстана 00:55
В баскетбольной Единой лиге "Локо" отыгрался у "Енисея" с "минус 17" 07.11.2021
Витория: Если покину "Спартак", у меня останется много историй, которые смогу рассказать 07.11.2021
Салливан: Президент Байден отказался от принципа "Америка на первом месте" 07.11.2021
Трусова пропустит Гран-при Японии из-за травмы ноги 07.11.2021
Более 295 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 07.11.2021
Главный тренер "Локомотива": Я доволен ничьей со "Спартаком" 07.11.2021
Инженерные войска усилили робототехническими комплексами "Уран-6" и "Уран-14" 07.11.2021
"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком" 07.11.2021
Россиянин Бедрин завершил сезон в "Формуле-4" победой 07.11.2021
Россияне переключились с электронных книг на бумажные 07.11.2021
"Голодающий" Саакашвили отказался от лечения в тюрьме 07.11.2021
Климент Колесников выиграл третью личную дистанцию на домашнем ЧЕ 07.11.2021
"Спартак" остался в меньшинстве в первом тайме матча с "Локомотивом" 07.11.2021
Пловец Бородин победил на ЧЕ с юниорским рекордом мира 07.11.2021
Кирпичникова выиграла третье золото ЧЕ по плаванию в Казани 07.11.2021
В Подмосковье задержаны семеро участников массовой драки 07.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 04:55
Рубрика: В мире

USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки - 37,8%. Об этом сообщает газета USA Today, ссылаясь на результаты опроса, проведенного вместе со Саффолкским университетом.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Салливан: Президент Байден отказался от принципа "Америка на первом месте"

Выяснилось, что отрицательно действия Байдена на посту главы государства оценивают 59% опрошенных, еще 3,2% респондентов воздержались от ответа, пишет ТАСС. Также 46% участников исследования считают, что президент справляется со своими обязанностями хуже, чем они ожидали. При этом почти 64% респондентов, в числе которых 28% сторонников Демократической партии, выступили против того, чтобы демократ Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Напомним, в октябре сообщалось, что рейтинг Джо Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56% до 44,7%). По данным американского института общественного мнения Gallup, это больше, чем показатели падения рейтинга 10 предыдущих президентов США. В начале ноября телеканал NBC сообщил, что только 42 процента американцев одобряют работу политика на посту главы государства.

Сам американский лидер, комментируя эти данные, заявил, что его не беспокоит низкий рейтинг. По словам Байдена, он баллотировался на пост президента не для того, чтобы получить одобрение в опросах общественного мнения и улучшить свои показатели.

В мире США

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
В Москве закончились нерабочие дни
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий
Чумаков назвал уровень коллективного иммунитета для победы над штаммом "дельта"
В Подмосковье задержаны участники массовой драки
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов