В ЦАГИ исследуют "летающее крыло" с двигателями над центропланом

Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") испытали модель самолета в схеме "летающее крыло" с двигателями, расположенными над центропланом. Это нетрадиционная компоновка воздушного судна. Разработка новых решений и концепций для создания экологически эффективного воздушного транспорта - одна из перспективных задач самолетостроителей.

Проведенные эксперименты - один из этапов НИР "Разработка концепций для создания магистральных и региональных самолетов следующего поколения", которая ведется по госконтракту с Министерством промышленности и торговли РФ.

Как рассказали в ЦАГИ, объектом испытаний стала модель летательного аппарата, выполненная в масштабе 1:33. Цель экспериментальных исследований - получение характеристик воздухозаборника в компоновке "летающего крыла" на взлетно-посадочных режимах. Результаты позволяют проверить корректность его использования и определения допустимых режимов эксплуатации в составе летательного аппарата.

По словам начальника отдела отделения аэродинамики самолетов и ракет Ивана Чернышева, одним из самых важных достоинств самолета в схеме "летающее крыло" является экранирование шума силовой установки планером. Такой эффект возможен при расположении двигателей над центропланом.

Испытания были проведены в дозвуковой аэродинамической трубе Т-104 ЦАГИ. В дальнейшем исследования модели планируется продолжить на других установках института, в частности в трансзвуковой Т-128.

"Летающее крыло" - одна из самых перспективных конфигураций для будущих дозвуковых самолетов пассажирской и грузовой авиации. Ее основное преимущество - возможность получить высокое аэродинамическое качество на крейсерском режиме полета и кардинально уменьшить шум на местности путем экранирования двигателей элементами планера.

Предполагается, что пассажиров можно будет с комфортом разместить на двух палубах "летающего крыла". Это позволит не только перевозить больше людей, но и улучшить удельные характеристики воздушного судна, включая аэродинамику, вес и потребление топлива. Исследования по формированию облика пассажирского лайнера такой схемы ведутся в институте несколько лет в рамках НИР.