Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий

Соединенные Штаты должны принять меры для разблокирования созданной Вашингтоном тупиковой ситуации с работой дипломатических представительств двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Если США хотят двигаться куда-либо дальше, в какое-либо будущее нормальных двусторонних отношений, в том числе и по линии нормализации работы дипмиссий, "они должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик", - цитирует ТАСС дипломата.

Отвечая на вопрос о том, есть ли шансы на разрешение кризиса в вопросе выдачи американских виз и ситуации с дипломатической собственностью РФ в США, Захарова отметила, что это не шанс, а конкретное задание, с которым заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула Россию после ее рабочего визита в октябре.

Напомним, ранее госдепартамент США включил претендующих на американскую иммиграционную визу граждан России в категорию "бездомные национальности" (Homeless Nationalities). Так в американском ведомстве характеризует заявителей из тех стран, где у США нет консульского представительства и где возможности обработки визовых запросов отсутствуют. Желающим же эмигрировать россиянам за получением соответствующего типа визы отныне рекомендуется обращаться в американское посольство в Варшаве, которое определено в качестве основного места работы с заявителями из РФ.