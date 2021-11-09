В космосе обнаружено "цунами" из гравитационных волн

Международная группа ученых с использованием данных обсерваторий LIGO и Virgo зафиксировала самое большое количество гравитационных волн, которое когда-либо было обнаружено.

Исследование опубликовано на сайте препринтов ArXiv, а коротко о нем рассказывается на сайте Австралийского национального университета (ANU). Сообщается, что команде удалось поймать 35 ранее неизвестных гравитационных волн, вызванных слиянием пар черных дыр или столкновением нейтронных звезд и черных дыр.

Это самый большой набор гравитационных волн из когда-либо обнаруженных научным сообществом. Наблюдения велись с использованием оборудования обсерваторий LIGO и Virgo, специально предназначенного для поиска гравитационных волн, и охватили период с ноября 2019 года по март 2020 года.

Вновь открытые волны, по мнению астрономов, связаны с масштабными космическими событиями, большинство из которых произошли на расстоянии в миллиарды световых лет от Земли. Считается, что такие события вызывают рябь в системе "пространство-время". Из 35-ти новых гравитационных волн 32 были вызваны слиянием пар черных дыр. В оставшихся трех случаях, как полагают эксперты, космическая рябь была образована в результате столкновений нейтронных звезд с черными дырами.

По словам профессора Сьюзан Скотт из Центра гравитационной астрофизики ANU, вновь открытые волны представляют собой "цунами" и являются "большим шагом вперед в нашем стремлении раскрыть секреты эволюции Вселенной".

"Эти открытия представляют собой десятикратное увеличение количества гравитационных волн, обнаруженных LIGO и Virgo с тех пор, как были начаты наблюдения, - говорит профессор Скотт. - Мы зарегистрировали 35 событий. Это огромное количество! Например, мы обнаружили три таких события во время нашего первого цикла наблюдений, который длился четыре месяца в 2015-2016 годах".