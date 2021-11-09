"Газпром" начал закачку газа в европейские подземные хранилища

"Газпром" сообщил, что начал закачку газа в европейские подземные хранилища.

"Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа", - говорится в пресс-релизе.

В конце октября "Газпром" сообщил, что обеспечил необходимый уровень оперативного резерва газа в российских подземных хранилищах в 72,638 млрд кубометров. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн кубометров.

При этом в январе-октябре 2021 года экспорт "Газпрома" в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию уже превысил объемы за весь 2020 год. Суммарно поставки в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 158,8 млрд кубометров, что на 10,4% больше, чем за тот же период 2020 года.

В начале октябре цены на газ в Европе превысили абсолютный максимум в 1950 долларов за тысячу кубометров. После этого котировки в течение дня снизились ниже 1250 долларов за тысячу кубометров, но все равно остаются на рекордных уровнях.