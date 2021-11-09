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09.11.2021 15:40
Рубрика: Легковые авто

Госдума проголосовала за отмену обязательного техосмотра

Текст: Татьяна Замахина
Личный транспорт освободят от обязательного техосмотра. Такой законопроект одобрила Госдума в первом чтении.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Авторами изменений выступила группа сенаторов и депутатов от партии "Единая Россия". Согласно инициативе, от процедуры освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях. Инициаторы пояснили, что легковые автомобили и мотоциклы с действующими полисами ОСАГО очень редко попадают в ДТП.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Кроме того, разработчики ориентировались на Венскую конвенцию о дорожном движении, которая предусматривает обязательный ТО только для коммерческого и общественного транспорта.

Как пояснил один из авторов инициативы первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением ТО по своему желанию. "В обязательном виде техосмотр придется проходить лишь перед постановкой подержанной машины на учет, но и то, только в случае если она старше четырех лет", - уточнил Турчак. Процедура также остается для случаев смены владельца, изменения конструкции или замены основных агрегатов.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона "облегчит жизнь многим автовладельцам" - речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Он также обратил внимание, что для автобусов, грузовиков и такси, участвующих в перевозках, ничего не изменится - в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр.

Один из авторов законопроекта вице-спикер Госдумы Сергей Неверов тоже считает, что сегодня эта процедура для владельцев некоммерческого транспорта стала формальностью, на которую люди тратят время и деньги. "Дорожно-транспортные происшествия с участием легковых автомобилей, мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% в год", - пояснил он.

Законопроект должен заработать сразу после официального опубликования. Правительство РФ его поддержало.

Параллельно Госдума отклонила похожую инициативу "Справедливой России - За правду", авторы которой предлагали отменить обязательность техосмотра для всех, кто использует транспорт в личных целях.

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