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09.11.2021 12:04
Рубрика: Российский автопром

"Когда ужасное может быть красивым": европейцы оценили УАЗ "Буханку"

Текст: Константин Руссов

Компания Uaz Berlin показала на своём YouTube-канале модифицированную УАЗ "Буханку", которая не оставила равнодушными европейцев и зрителей из многих стран.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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В комментариях к видео есть как лестные комментарии, такие как "легенда", "настоящий автомобиль", так и не очень: "чёртов фургон", "пережиток прошлого". Кто-то выражался более поэтично, например, "Буханку" назвали "танком для апокалипсиса".

UAZ Berlin оснастил внедорожник крышей, которая вызвала у некоторых зрителей вопросы: и без того высокий автомобиль, страдающий валкостью, получил увеличенный ещё больше центр тяжести. Тюнеры ответили, что вес экспедиционного каркаса составляет 35 кг, а для повышения устойчивости автомобиля была произведена модернизация ходовой части.

Также практичных любителей вылазок за город интересовали вопросы о том, предусмотрен ли для автомобиля дизельный мотор, можно ли управлять "Буханкой" с правами категории "B" и есть ли варианты беспошлинного ввоза внедорожника в Австрию.

Напомним, что УАЗ анонсировал планы по электрификации модельного ряда, в том числе и "Буханки".

#УАЗ