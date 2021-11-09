"Когда ужасное может быть красивым": европейцы оценили УАЗ "Буханку"

Компания Uaz Berlin показала на своём YouTube-канале модифицированную УАЗ "Буханку", которая не оставила равнодушными европейцев и зрителей из многих стран.

В комментариях к видео есть как лестные комментарии, такие как "легенда", "настоящий автомобиль", так и не очень: "чёртов фургон", "пережиток прошлого". Кто-то выражался более поэтично, например, "Буханку" назвали "танком для апокалипсиса".

UAZ Berlin оснастил внедорожник крышей, которая вызвала у некоторых зрителей вопросы: и без того высокий автомобиль, страдающий валкостью, получил увеличенный ещё больше центр тяжести. Тюнеры ответили, что вес экспедиционного каркаса составляет 35 кг, а для повышения устойчивости автомобиля была произведена модернизация ходовой части.

Также практичных любителей вылазок за город интересовали вопросы о том, предусмотрен ли для автомобиля дизельный мотор, можно ли управлять "Буханкой" с правами категории "B" и есть ли варианты беспошлинного ввоза внедорожника в Австрию.

Напомним, что УАЗ анонсировал планы по электрификации модельного ряда, в том числе и "Буханки".