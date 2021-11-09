Лавров: Кризис на белорусско-польской границе надо решать по нормам права

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал решать кризисную ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе по нормам гуманитарного права.

"Решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать откуда ноги растут, как у нас говорят", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В настоящее время сохраняется напряженная ситуация на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока и Африки пытаются прорваться на территорию ЕС. Польская сторона стянула войска и технику к месту напротив стихийного лагеря мигрантов. Литва одобрила введение чрезвычайного положения в приграничных районах.