Литва одобрила введение режима ЧП на границе с Беларусью

Правительство Литвы одобрило введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах. Об этом сообщает литовский телеканал LRT. Теперь инициатива должна быть одобрена парламентом.

С 8 ноября Литва усилила охрану границы с Беларусью, а руководство погранслужбы республики заявило, что готово к "потенциальным сценариям".

Также 8 ноября в лагере для нелегальных мигрантов, расположенном на территории Литвы в Мядининкае рядом с белорусской границей, начались беспорядки, сообщает новостной портал Delfi. В них приняли участие несколько сотен беженцев. Власти были вынуждены ввести в лагерь дополнительные силы полиции, погранвойск и службы общественной безопасности.

Введение Вильнюсом режима ЧП произошло на фоне беспорядков на границе Беларуси и Польши, где тысячи мигрантов пытаются прорваться на польскую территорию через заграждения.