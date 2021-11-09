Минобрнауки: Вузы имеют право вводить QR-коды для очных занятий

Вузы России вправе вводить QR-коды на вход в университет для студентов с прививкой от коронавируса. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования.

"В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса", - цитирует ТАСС слова представителей ведомства. Это значит, что вузы могут самостоятельно вводить меры и ограничения, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в университетских помещениях.

Напомним, 2 ноября глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому с 8 ноября 2021 года вузы и НИИ могут и дальше продолжать обучение в виде самостоятельной работы студентов или в удаленном режиме.

В то же время совет ректоров вузов Москвы и Московской области объявил об эксперименте по введению QR-кодов в вузах. Одним из первых о готовности к этому заявил Московский городской педагогический университет, куда с 15 ноября можно будет попасть, только предъявив QR-код. Для студентов с медотводом и младше 18 лет будет организовано бесплатное экспресс-тестирование. Для всех остальных - дистант.