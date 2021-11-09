Минск не зафиксировал нарушений со стороны мигрантов

Игнорируя элементарные права человека, коллективный Запад в нарушение международных обязательств готов использовать даже танки против мигрантов, пытающихся найти убежище в странах Евросоюза. События, которые ежедневно происходят на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, ежедневно подтверждают выводы местных обозревателей.

В то же время, заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, слова которого цитирует 9 ноября БЕЛТА, "нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно".

И хотя, констатировал министр, их количество "действительно возросло, все они прилетают в страну, имея визы, заселяются в гостиницы. Эти люди бегут от войны, пытаются пройти в Евросоюз. Мы как гостеприимная страна всегда готовы принять всех".

По словам главы МВД, задача органов внутренних дел по охране общественного порядка обеспечивается как в белорусской столице, так и в приграничных районах. Он подчеркнул, что "на сегодня в Беларуси каких-то проблем, связанных с поведением мигрантов, нет. Мы постоянно ведем с ними профилактические беседы, и они правильно на них реагируют".

Говоря о ситуации в приграничной зоне, министр подчеркнул, что в случае обострения оперативной обстановки имеются резервы. "Но пока ничего не прогнозируется. В приграничных районах несут службу внутренние войска и территориальные органы внутренних дел: патрульно-постовая служба и другие подразделения, - сказал Кубраков. - Каких-либо заявлений либо жалоб со стороны граждан приграничных районов нет".

Кстати, в военном ведомстве Беларуси во вторник дали понять, что обвинения польской стороны в нарушениях границы белорусскими военнослужащими бездоказательны.

В сообщении Минобороны сообщается, что 8 ноября по инициативе польской стороны в Варшаве состоялась встреча атташе по вопросам обороны при посольстве РБ в Польше полковника Алексея Бортника с представителями Министерства национальной обороны Польши по вопросу о якобы имевших место нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису. "При этом каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было", - отметили в ведомстве.

В данном контексте белорусский военный представитель заметил, что Министерство обороны страны всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций.

По мнению Министерства обороны, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено министром национальной обороны Польши 25 октября 2021 года) является существенной военной деятельностью. Ее осуществление "без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие шести тысяч и более военнослужащих", - обратили внимание в военном ведомстве.

"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей", - подчеркнули в Минобороны. В подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон. Однако до сих пор ответа не получено.

В этой связи в Минске считают "обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными" и полагают, что Министерство национальной обороны Республики Польша "не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень".