Пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно

Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии из-за потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, будут назначаться в беззаявительном порядке с 1 января 2023 года.

Соответствующий законопроект, подготовленный Минтрудом, размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов.

Как следует из пояснительной записки к документу, выплаты будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России и единого госреестра ЗАГС.

Сейчас в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца.

"Предлагаемые законопроектом изменения механизма назначения пенсии позволят устанавливать эту пенсию без личного обращения, в соответствии с принципами социального казначейства", - пояснили в пресс-службе Минтруда.

С 1 января 2022 года в беззаявительном режиме будут назначаться пенсии по инвалидности. Решение будет автоматически выноситься ППФР на основании сведений в Федеральном реестре инвалидов.