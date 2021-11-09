Песков заявил о важности трехстороннего заявления по Карабаху

Прошлогоднее заявление России, Армении и Азербайджана по Карабаху имеет очень важное значение, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры", - пояснил Песков.

"Российские миротворцы, российский контингент выполняет свои функции, обеспечивает безопасность, мониторинг режима прекращения огня, процесс возвращения беженцев. Это чрезвычайно важно", - продолжил пресс-секретарь президента РФ. "Поэтому значение подписанных документов трудно переоценить", - заключил он.

В годовщину принятия договоренностей контактов лидеров трех стран не запланировано, также заявил Песков. Контакты с Баку и Ереваном происходят на различных уровнях и регулярно, напомнил он. "Что касается общения втроем, то если когда-то такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящее время каких-то конкретных пониманий нет", - заключил пресс-секретарь российского лидера.