Ледяной дождь обесточил два десятка поселков в ЕАО

21 населенный пункт остался без электричества в Еврейской автономной области из-за ледяного дождя. В трех районах оказались оборваны линии электропередач и повреждены опоры, информирует региональное ГУ МЧС.
- Благодаря оперативному реагированию, в настоящий момент электроснабжение в 12 населенных пунктах восстановлено. Ведутся дальнейшие работы, - сказал врио начальника ГУ МЧС России по ЕАО Анатолий Панов.
Накануне разгула стихии ведомство организовало оповещение граждан о грядущих неблагоприятных погодных явлениях. Утром 9 ноября в ЕАО ввели ограничение на движение междугородних автобусов.
Ожидается, что циклон будет хозяйничать в автономии до 12 ноября.