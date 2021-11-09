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09.11.2021 09:20
Рубрика: Происшествия

СК проверит аварию с пассажирским автобусом в Хабаровском крае

Текст: Юлия Гарднер

Проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае начали следователи. Ее проводят по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек

Сегодня утром ПАЗ, перевозивший 25 пассажиров из села Вознесенского в город Амурск съехал в кювет и опрокинулся на бок. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Шесть человек обратились за медпомощью. Женщина 1987 года рождения госпитализирована в Амурскую центральную районную больницу, остальные лечатся амбулаторно.

"В ходе проверки проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - сообщает СУ СК РФ по краю.

Напомним, на территории Хабаровского края из-за циклона на дорогах образовался гололед. На некоторых трассах ограничили движение автобусов.

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