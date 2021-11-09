СК возбудил дело по смертельному наезду на бойца Росгвардии в Петербурге

Следственный комитет по Петербургу начал расследование обстоятельств смертельного наезда на бойца Росгвардии. Дело возбуждено по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", сообщают в ведомстве.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

О подозреваемом пока известно лишь, что ему 38 лет. Погибший боец служил в СОБР "Гранит".

Силы Росгвардии полиция привлекла для задержания подозреваемых в телефонном мошенничестве. Во время спецоперации один из подозреваемых сел в автомобиль, сбил бойца Росгвардии и скрылся. Его задержали меньше чем через час на территории Всеволожского района Ленинградской области. Спасти бойца не удалось, он погиб на месте происшествия.