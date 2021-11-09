В Петербурге аферист, вымогавший деньги за мнимые ДТП, насмерть сбил бойца СОБР

Оперативная информация о группе телефонных мошенников, действующих в Северной столице, у сотрудников правоохранительных органов была давно. Шаг за шагом следователи устанавливали все новых участников группы, собирали доказательную базу. Спецоперация была назначена на утро вторника. Для силовой поддержки полицейские обратились в СОБР "Гранит".

При задержании произошло ЧП: 38-летний подозреваемый успел сесть в автомобиль Fiat Ducato и нажал на газ. Его попытался остановить старший уполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит" подполковник полиции Евгений Захаров. Но машина буквально протаранила бойца. Захаров остался лежать на трассе, а злоумышленник направился в сторону выезда из города.

Врачи "скорой" приехали быстро, но их помощь не пригодилась - Захаров погиб почти сразу. Для задержания злоумышленника в Петербурге и Ленинградской области ввели план "Перехват". Автомобиль искали по многочисленным камерам видеонаблюдения, установленным на дорогах Петербурга, и меньше чем через час Fiat нашелся. Машина следовала по КАД в сторону АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Там ее блокировали, водителя задержали. В момент написания этой статьи его допрашивали следователи.

Как сообщил корреспонденту "РГ" источник, знакомый с материалами расследования, группа телефонных аферистов, куда, по предварительным данным, входит задержанный, применяла давнюю схему, которую часто называют "Ваш сын попал в ДТП". Суть ее в том, что пожилым людям поступает звонок с незнакомого номера, и они слышат, что их родственник якобы устроил ДТП, в котором пострадал пешеход. При этом их "обнадеживают", что уголовной ответственности можно избежать, если дать взятку полицейскому. Конечно, на деле никакого ДТП нет, с родственниками все в порядке, но многие люди верят незнакомцам.

Подполковник Захаров попытался остановить машину преступника, но та буквально протаранила бойца

Передача денег не осуществлялась напрямую. Аферисты использовали сервис "доставка" одной из таксомоторных компаний. Мошенники скрывали свой номер телефона через IP-телефонию, а с курьерами связывались посредством мессенджеров.

Гибель Евгения Захарова стала для его сослуживцев настоящим шоком.

- Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и профессионализм в боевых ситуациях, - говорят о коллеге в Росгвардии по Санкт-Петербургу.

У Евгения Захарова остались жена и трое детей. Его семью в Росгвардии обещают поддержать, скорбные процедуры в ведомстве также обязались взять на себя.

Погибший боец родом из Мурманской области, в правоохранительные органы пришел в 2003 году, пять лет назад стал служить в СОБР "Гранит". Захаров - ветеран боевых действий, участник контртеррористических операций, награжден медалью Суворова и медалью "За отличие в охране общественного порядка". Руководство Росгвардии рассматривает вопрос о его награждении за мужество при задержании опасного преступника. Посмертно...

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Ход расследования поставлен на контроль прокуратурой Северной столицы.

Тем временем

Вечером 9 ноября стало известно, что задержаны двое других телефонных мошенников, сообщников подозреваемого в убийстве Евгения Захарова - 53-летний мужчина и 43-летняя женщина вместе с виновником преступления вымогали деньги у пожилых людей...