В Петербурге аферист, вымогавший деньги за мнимые ДТП, насмерть сбил бойца СОБР

Оперативная информация о группе телефонных мошенников, действующих в Северной столице, у сотрудников правоохранительных органов была давно. Шаг за шагом следователи устанавливали все новых участников группы, собирали доказательную базу. Спецоперация была назначена на утро вторника. Для силовой поддержки полицейские обратились в СОБР "Гранит".
При задержании произошло ЧП: 38-летний подозреваемый успел сесть в автомобиль Fiat Ducato и нажал на газ. Его попытался остановить старший уполномоченный специального отряда быстрого реагирования "Гранит" подполковник полиции Евгений Захаров. Но машина буквально протаранила бойца. Захаров остался лежать на трассе, а злоумышленник направился в сторону выезда из города.
Врачи "скорой" приехали быстро, но их помощь не пригодилась - Захаров погиб почти сразу. Для задержания злоумышленника в Петербурге и Ленинградской области ввели план "Перехват". Автомобиль искали по многочисленным камерам видеонаблюдения, установленным на дорогах Петербурга, и меньше чем через час Fiat нашелся. Машина следовала по КАД в сторону АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Там ее блокировали, водителя задержали. В момент написания этой статьи его допрашивали следователи.
Как сообщил корреспонденту "РГ" источник, знакомый с материалами расследования, группа телефонных аферистов, куда, по предварительным данным, входит задержанный, применяла давнюю схему, которую часто называют "Ваш сын попал в ДТП". Суть ее в том, что пожилым людям поступает звонок с незнакомого номера, и они слышат, что их родственник якобы устроил ДТП, в котором пострадал пешеход. При этом их "обнадеживают", что уголовной ответственности можно избежать, если дать взятку полицейскому. Конечно, на деле никакого ДТП нет, с родственниками все в порядке, но многие люди верят незнакомцам.
Передача денег не осуществлялась напрямую. Аферисты использовали сервис "доставка" одной из таксомоторных компаний. Мошенники скрывали свой номер телефона через IP-телефонию, а с курьерами связывались посредством мессенджеров.
Гибель Евгения Захарова стала для его сослуживцев настоящим шоком.
- Он был заботливым мужем и отцом, надежным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь, с полной самоотдачей относился к службе и неоднократно проявлял решительность, стойкость и профессионализм в боевых ситуациях, - говорят о коллеге в Росгвардии по Санкт-Петербургу.
У Евгения Захарова остались жена и трое детей. Его семью в Росгвардии обещают поддержать, скорбные процедуры в ведомстве также обязались взять на себя.
Погибший боец родом из Мурманской области, в правоохранительные органы пришел в 2003 году, пять лет назад стал служить в СОБР "Гранит". Захаров - ветеран боевых действий, участник контртеррористических операций, награжден медалью Суворова и медалью "За отличие в охране общественного порядка". Руководство Росгвардии рассматривает вопрос о его награждении за мужество при задержании опасного преступника. Посмертно...
Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Ход расследования поставлен на контроль прокуратурой Северной столицы.
Тем временем
Вечером 9 ноября стало известно, что задержаны двое других телефонных мошенников, сообщников подозреваемого в убийстве Евгения Захарова - 53-летний мужчина и 43-летняя женщина вместе с виновником преступления вымогали деньги у пожилых людей...