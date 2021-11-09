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09.11.2021 14:35
Рубрика: Происшествия

Сбивший насмерть бойца СОБРа петербуржец выманивал деньги через курьеров

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Телефонные аферисты, при задержании которых в Петербурге погиб боец СОБР "Гранит" Евгений Захаров, использовали старую схему мошенничества, рассказывая пожилым людям, что их близкие попали в ДТП. Об этом сообщил "РГ" источник, знакомый с ходом расследования.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
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Суть этой схемы в том, что аферисты звонят на абстрактные номера и сообщают, людям о несуществующем ДТП. Откупиться от ответственности за якобы сбитого родственником человека звонящие предлагают путем взятки. Схема старая, сотрудники полиции не перестают выступать с разъяснениями, что такие звонки на самом деле обман и с близкими, на самом деле, ничего не произошло. Но многие люди, особенно пожилые, продолжают верить в эту схему.

Как стало известно "РГ", аферисты, которых задерживали сегодня утром на Пулковском шоссе, действовали именно по такому алгоритму. Правда, деньги в руки непосредственно от пожилых людей они не получали. Они заказывали курьерскую доставку в одной из таксомоторных компаний. При этом номера телефонов, которые высвечивались при их звонках, были поддельными, аферисты использовали IP-телефонию. А услуги курьеров заказывали через мессенджеры.

Утром на Пулковском шоссе была намечена большая спецоперация по задержанию участников группировки. Силовую поддержку полиции оказывал СОБР "Гранит". Но при задержании один из участников группы сел за руль автомобиля и насмерть сбил подполковника внутренней службы Евгения Захарова. Сейчас водитель задержан.

По факту смертельного ДТП Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Ход расследования поставлен на контроль прокуратурой Петербурга.

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