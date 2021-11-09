Режиссер подтвердил, что "Игра в кальмара" получит второй сезон

Режиссер нашумевшего корейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хек подтвердил, что шоу будет продлено на второй сезон. Это заявление он сделал в интервью агентству AP.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

- Что касательно второго сезона, то было так много давления, так много требований и так много любви, что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора! - заявил режиссер. - Но я скажу, что второй сезон действительно будет. Сейчас я нахожусь в процессе планирования.

При этом он добавил, что пока рано говорить о том, когда и как выйдет второй сезон "Игры в кальмара". Свою речь Хван Дон-хек закончил на английском языке, пообещав что Сон Ки-хун вернется и "сделает что-нибудь для мира".

На видео, которое публикует агентство, рядом с режиссером находится исполнитель главной роли - Сон Ки-хун, он же "Номер 456".

Напомним, "Игра в кальмара" вышла на сервисе Netflix в сентябре 2021 года и буквально сразу стала бить рекорды популярности по просмотрам во всем мире. Шоу стало самым востребованным за всю историю стриминга, обогнав предыдущего рекордсмена - сериал "Бриджертоны".