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Режиссер подтвердил, что "Игра в кальмара" получит второй сезон

Новости
    09.11.2021, 18:41
Текст:   Ася Кушнарева

Режиссер нашумевшего корейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон-хек подтвердил, что шоу будет продлено на второй сезон. Это заявление он сделал в интервью агентству AP.

Фото: KinoPoisk
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- Что касательно второго сезона, то было так много давления, так много требований и так много любви, что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора! - заявил режиссер. - Но я скажу, что второй сезон действительно будет. Сейчас я нахожусь в процессе планирования.

При этом он добавил, что пока рано говорить о том, когда и как выйдет второй сезон "Игры в кальмара". Свою речь Хван Дон-хек закончил на английском языке, пообещав что Сон Ки-хун вернется и "сделает что-нибудь для мира".

На видео, которое публикует агентство, рядом с режиссером находится исполнитель главной роли - Сон Ки-хун, он же "Номер 456".

Напомним, "Игра в кальмара" вышла на сервисе Netflix в сентябре 2021 года и буквально сразу стала бить рекорды популярности по просмотрам во всем мире. Шоу стало самым востребованным за всю историю стриминга, обогнав предыдущего рекордсмена - сериал "Бриджертоны".

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