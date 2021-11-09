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Рубрика: Экономика

Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

С девятого ноября Россия возобновляет выполнение чартерных полетов на курорты Египта. Принято решение "снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, пишет РИА Новости. В августе было восстановлено регулярное авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Теперь разрешены и чартеры.

Ранее сообщалось, что стоимость туров в Египет может снизиться более чем на 20%. Это связано с окончанием длинных ноябрьских выходных в России и одновременным запуском чартерных рейсов. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что недельный тур all inclusive в Египет после 9 ноября будет стоить порядка 70-80 тысяч рублей на двоих.

Экономика Туризм Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Африка Египет

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