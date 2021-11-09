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09.11.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

Skoda Karoq без камуфляжа рассекретили за три недели до премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor.es Фото: www.motor.es
Фото: www.motor.es

Накануне Skoda сообщила о том, что обновлённый Karoq будет представлен 30 ноября, а буквально сразу после этого испанский портал Motor.es опубликовал фото кроссовера 2022 модельного года без камуфляжа, сделанные во время рекламной фотосессии.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Изменения настолько минимальные, что рассмотреть их на фотографиях практически невозможно. По данным испанских коллег, Karoq получит новые фары головного света, которые в некоторых комплектациях будут матричными, слегка пересмотренный дизайн решётки радиатора.

На фото виден новый комплект колёсных дисков и цвет для кузова "Феникс", который впервые появился в палитре Skoda Fabia новой генерации.

В салоне ожидаются новые руль, мультимедиа и материалы отделки.

Пересмотра линейки силовых агрегатов в середине жизненного цикла модели не стоит.

В России Skoda Karoq продаётся с моторами 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 150-сильным 1.4 TSI турбо. Первые предложен с 5-скоростной МКП и 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG, второй можно заказать в паре либо с 8-диапазонным "автоматом", либо с 7-ступенчатой DSG. Система полного привода доступна только на версиях 1.4 TSI плюс DSG-7. Цены на модель начинаются от 1 641 000 рублей.

Фото: www.motor.es
#Skoda