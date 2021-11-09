Skoda Karoq без камуфляжа рассекретили за три недели до премьеры

Накануне Skoda сообщила о том, что обновлённый Karoq будет представлен 30 ноября, а буквально сразу после этого испанский портал Motor.es опубликовал фото кроссовера 2022 модельного года без камуфляжа, сделанные во время рекламной фотосессии.

Изменения настолько минимальные, что рассмотреть их на фотографиях практически невозможно. По данным испанских коллег, Karoq получит новые фары головного света, которые в некоторых комплектациях будут матричными, слегка пересмотренный дизайн решётки радиатора.

На фото виден новый комплект колёсных дисков и цвет для кузова "Феникс", который впервые появился в палитре Skoda Fabia новой генерации.

В салоне ожидаются новые руль, мультимедиа и материалы отделки.

Пересмотра линейки силовых агрегатов в середине жизненного цикла модели не стоит.

В России Skoda Karoq продаётся с моторами 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и 150-сильным 1.4 TSI турбо. Первые предложен с 5-скоростной МКП и 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG, второй можно заказать в паре либо с 8-диапазонным "автоматом", либо с 7-ступенчатой DSG. Система полного привода доступна только на версиях 1.4 TSI плюс DSG-7. Цены на модель начинаются от 1 641 000 рублей.