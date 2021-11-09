Skoda показала салон преемника Rapid и назвала дату премьеры новинки

Skoda продолжает тизерную кампанию седана Slavia, который заменит на индийском рынке Rapid. Вслед за скетчами экстерьера компания опубликовала изображения салона новинки.

На центральной консоли установлен дисплей мультимедиа, максимальная диагональ которого составляет 10 дюймов, под ним - небольшая подставка, повторяющая силуэт решётки радиатора: она предусмотрена для расположения запястья при работе с тачскрином.

Интересно подошли к решению дефлекторов - они круглые.

Также известно, что Skoda Slavia можно будет купить с цифровой комбинацией приборов и двухспицевым рулевым колесом.

Названа точная дата премьеры седана: она состоится 18 ноября 2021 года.

Ранее Skoda рассказала о технических характеристиках модели: были озвучены габариты, а также варианты силовых агрегатов.