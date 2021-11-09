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09.11.2021 11:35
Рубрика: Легковые авто

Skoda показала салон преемника Rapid и назвала дату премьеры новинки

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda продолжает тизерную кампанию седана Slavia, который заменит на индийском рынке Rapid. Вслед за скетчами экстерьера компания опубликовала изображения салона новинки.

Фото: Пресс-служба Skoda
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На центральной консоли установлен дисплей мультимедиа, максимальная диагональ которого составляет 10 дюймов, под ним - небольшая подставка, повторяющая силуэт решётки радиатора: она предусмотрена для расположения запястья при работе с тачскрином.

Интересно подошли к решению дефлекторов - они круглые.

Также известно, что Skoda Slavia можно будет купить с цифровой комбинацией приборов и двухспицевым рулевым колесом.

Названа точная дата премьеры седана: она состоится 18 ноября 2021 года.

Ранее Skoda рассказала о технических характеристиках модели: были озвучены габариты, а также варианты силовых агрегатов.

#Skoda