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09.11.2021 12:25
Рубрика: Легковые авто

В ГИБДД раскрыли оснащение новых патрульных машин

Текст: Тимур Алимов
Фото: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ Фото: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ
Фото: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ

В Госавтоинспекции рассказали об оснащении новых машин, поступающих на службу по федеральному проекту "Безопасность дорожного движения".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В каких случаях сотрудники ГИБДД могут использовать автомобили граждан

Так, ключи от трех десятков патрульных автомобилей Hyundai Solaris были вручены инспекторам в Красноярске. Помимо города экипажи ДПС будут нести службу на них в районах края.

Как сообщили в ведомстве, машины оснащаются средствами видеофиксации обстановки внутри и снаружи салона, радиостанциями и сигнальными громкоговорящими установками. Кроме того, патрульные автомобили комплектуются специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, в которых есть спасательные изометрические покрывала, бескаркасные медицинские носилки и аппарат для проведения искусственного дыхания.

За последние два года в рамках федерального проекта в регионах были приобретены несколько тысяч новых автомобилей для дорожно-патрульной службы. Преимущественно Skoda Octaviа, Ford, Toyota, BMW, в ряде случаев используются Lada и УАЗ. Технические данные машин в ГИБДД не раскрывают, отмечая лишь, что "они имеют повышенные динамические характеристики", что позволяет им эффективно выявлять и пресекать правонарушения водителями на мощных авто.

Напомним, ранее "РГ" выяснила, почему в патрульных машинах Госавтоинспекции устанавливаются два аккумулятора.

#ГИБДД