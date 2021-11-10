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Актер Пол Радд назван самым сексуальным мужчиной 2021 года

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    10.11.2021, 12:40
Текст:   Кристина Верховцева

Журнал People подвел итоги ежегодного конкурса "Самый сексуальный мужчина". Обладателем титула на этот раз оказался 52-летний американский актер Пол Радд, наиболее известный зрителям по роли Человека-муравья в фильмах Marvel.

Фото: youtube.com
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Сам актер признался, что с трудом воспринимает такое звание. Он рассказал, что слышал о себе разные характеристики - добрый, приветливый, трудолюбивый, но к званию сексуального еще не привык.

- Теперь я надеюсь, что меня наконец-то пригласят на один из тех сексуальных ужинов с Клуни, Питтом и Б. Джорданом, - шутит актер.

По признанию Пола Радда, первым человеком, которому он сообщил о своем новом титуле, стала жена. "Она была ошеломлена. Но, вы знаете, после хихиканья и некоторого шока она сказала: "О, они все поняли". Это было очень мило", - делится Радд своими эмоциями.

Пол Радд начал свою актерскую карьеру в 90-х годах, он снялся в фильмах "Ромео + Джульетта" (с Леонардо Ди Каприо), "Ночная посылка", "Правило виноделов", "Великий Гэтсби" (экранизация 2000 года). Поклонникам сериала "Друзья" Радд известен как бойфренд Фиби Буффе Майк в последних сезонах. Далее в его карьере были такие картины, как "Ночь в музее", "Десять заповедей", "Ужин с придурками", "Парки и зоны отдыха", "Шпионская игра". Большую популярность актеру принесла роль Человека-муравья в одноименном фильме и последующих проектах Marvel.

Совсем скоро с Полом Раддом на экраны выйдет фильм "Охотники за привидениями: Наследники" и мини-сериал "Психиатр по соседству".

В прошлом году звание самого сексуального мужчины People отдал 33-летнему актеру Майклу Б. Джордану ("Крид", "Крид 2", "Черная пантера").

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