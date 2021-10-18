Вышел русский трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

Третий по счету русскоязычный трейлер семейной фантастической картины "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife) появился на на YouTube-канале SonyPicturesRU. Премьера пройдет 18 ноября.

В трейлере много погонь на очень старой машине тех самых охотников, веселых перестрелок в рамках рейтинга 12+ и нехитрая завязка: мать-одиночка с двумя детьми приезжает в небольшой городок в свой старый семейный дом. Детей интересует личность почившего дедушки и вопрос, "какого рода ученым он был". В это время в городке ощущаются подземные толчки, а затем что-то странное вырывается на свободу. И его нужно выловить с помощью дедушкиного наследства, напоминающего груду барахла.

Режиссер - Джейсон Райтман ("Талли", "Джуно", "День труда"). В ролях: Пол Радд ("Психиатр по соседству", "Человек-муравей"), Финн Вулфхард ("Оно", "Очень странные дела"), Маккенна Грейс ("Одаренная", "Первому игроку приготовиться"), Кэрри Кун ("Исчезнувшая", "Мстители: Война бесконечности").

Предыдущий трейлер можно посмотреть здесь.