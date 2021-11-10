Аналитики сравнили цену суточного рациона и зарплату по регионам

Аналитики сравнили цены рациона на одного человека в сутки со средними заработками в 43 регионах. В Воронеже, Твери, Липецке и Ярославле на питание пришлась четверть суточного дохода, а в Симферополе - более трети.

В Москве на еду уходила десятая часть заработка, в Санкт-Петербурге - 14 процентов.

Маркетологи из сети исследовательских компаний "Полстеры.рф" в рамках некоммерческого проекта "Котлета с пюрешкой" обошли около 190 сетевых магазинов от Санкт-Петербурга до Владивостока. И записали минимальные розничные цены на три десятка продуктов, которые нужны для приготовления домашних блюд на завтрак, обед и ужин.

Рацион составлен с участием диетологов: завтрак - овсянка на молоке, бутерброд с сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - овощной салат, борщ, котлета с пюре, чай и хлеб. И ужин - салат "Оливье", курица с макаронами, чай и хлеб.

В "корзину" попадают товары в самой маленькой фасовке, достаточной для приготовления выбранных блюд на один день, и по самой низкой цене.

Наиболее дешевой октябрьская "Котлета с пюрешкой" получилась в Барнауле - 276 рублей в сутки. На втором месте - Омск, на третьем - Волгоград. Стоимость суточного набора продуктов в этих городах недотягивает до 300 рублей. В Москве - 336 рублей.

Самая дорогая "Котлета с пюрешкой", как обычно, в Якутске - 485 рублей в день. Накладно питаться во Владивостоке (459 рублей) и Ростове-на-Дону (360 рублей в сутки).

Если сравнивать с прошлогодним сентябрем, то "Котлета с пюрешкой" прибавила в среднем 19 процентов. А годовой рост цены на "борщевой набор" все-таки обгоняет официальную инфляцию. По данным "Котлеты с пюрешкой", помидоры подорожали в 2,2 раза, капуста - вдвое, картофель - на 87 процентов, свекла - на 30.

Выросли цены почти на всю еду. Подешевели за год, по версии "Котлеты с пюрешкой", лишь батоны и растворимый кофе - на 5 и 6,1 процента. Кофе удивил, ведь во всем мире он дорожает.

Комментарий

Сырой кофе и мелкий картофель

Прокомментировать результаты октябрьского исследования цен в регионах в рамках проекта "Котлета с пюрешкой" "РГ" попросила доцента кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Марию Долгову.

Мария Владимировна, подорожание овощей - сезонный процесс. В этом году оно было адекватным?

Мария Долгова: Год отличается непростыми погодными условиями. Из-за холодной весны посевные работы начались с опозданием на две недели. Это отодвинуло созревание и сбор урожая. А в начале осени свои овощи, выращенные в открытом грунте, стали заканчиваться. На прилавки начали поступать тепличные помидоры и огурцы. Чрезвычайно холодный сентябрь вынудил раньше обычного включить отопление в теплицах. Это спровоцировало резкий рост цен в первый месяц осени.

А кофе-то почему подешевел? Везде дорожает.

Мария Долгова: Сдерживать цены в России помогает беспошлинный ввоз необжаренных кофейных зерен, которые перерабатывают в нашей стране. Кроме того, наши крупные компании закупают зерна по долгосрочным контрактам, что позволяет приобретать сырье по старым ценам.

А почему так заметно дорожает курятина?

Мария Долгова: На то есть несколько причин. Среди них - весенние вспышки птичьего гриппа. Они существенно сократили поголовье. Инкубационные яйца закупают за рубежом, а их цены зависят от валютного курса. Подорожали корма и кормовые добавки. На 30-40 процентов. Примерно в полтора раза выросли цены на ветеринарные препараты. И так далее.

И какую продовольственную инфляцию мы увидим в этом году?

Мария Долгова: В среднем 10-12 процентов, но по отдельным товарам будет выше. По гречке прогнозируется 13-15 процентов. По картофелю, который уродился мелким, - 30 процентов.