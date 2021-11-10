Bloomberg: Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов

Американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня свыше 50 миллиардов долларов из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla. Такие данные распространило агентство Bloomberg. Ценные бумаги производителя электрокаров начали дешеветь после того, как на минувших выходных Маск спросил подписчиков в Twitter о том, стоит ли ему продать свою долю в предприятии, достигающую 10%.

Во вторник к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%, что повлияло на оценку благосостояния самого предпринимателя. На сайте Bloomberg не указывается размер состояния Маска, однако подчеркивается, что его отрыв от второго места, которое сохраняет за собой Джефф Безос, сократился до 83 миллирадов долларов, пишет ТАСС.

Напомним, большинство пользователей Twitter, принявших участие в опросе на странице Илона Маска, поддержали вариант с продажей 10% акций Tesla. За это проголосовали 57,9 процента из более чем 3,5 миллиона участников. Ранее основатель Tesla обещал, что будет придерживаться результатов голосования. После опроса Маск отметил, что был готов принять любой результат.

В начале ноября, Маск стал первым человеком в мире, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов. Это произошло в результате роста цен на акции Teslа, которые обновили рекорд в ходе торгов, превысив отметку в 1154 доллара за акцию.