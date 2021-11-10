Эксперт рассказал, прекратится ли рост цен на автомобили

Новые автомобили в России с конца 2014 года, когда случилось падение рубля, подорожали на 90%. Автомобили с пробегом в возрасте до семи лет за тот же период стали дороже в среднем в 1,4 раза, подсчитали в агентстве "Автостат".

Как отмечает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, только за последний год в среднем цена автомобиля в массовом сегменте выросла на 15-25% в зависимости от бренда и модели. Премиум-сегмент дорожал быстрее, массовый - более аккуратно. В результате текущие цены на автомобили лишь приблизились к уровню цен в валюте на начало 2014 года. При этом технически автомобили 2021 года выпуска стали лучше оснащены.

"Дефицит автомобилей, как и рост цен на них, наблюдается сейчас на всех рынках мира. Безусловно, рано или поздно ситуация нормализуется, но маловероятно, что это произойдет раньше середины следующего года. Цены к тому времени вырастут в лучшем случае на процент инфляции и однозначно не пойдут вниз. Здесь можно привести в качестве примера аналогию с ценами на топливо. Когда нефть упала с $100+ до $30 - топливо дешевле не стало, когда цены на нефть продолжили расти, стоимость топлива пошло вверх", - констатирует эксперт.

По его словам, среди других факторов, негативно влияющих на ценообразование - это то, что энергоносители продолжают дорожать, полупроводники в дефиците и пр. Кроме того, не стоит забывать, что большинство автопроизводителей увеличивают выпуск электромобилей в ущерб автомобилям с ДВС. В том числе и поэтому комплектующие для обычных автомобилей продолжат дорожать.

"Сложно представить возможность снижения цен на автомобили, когда даже АвтоВАЗ регулярно объявляет о повышении цен. Однако в случае, если курс рубля слишком сильно укрепится по отношению к мировым валютам, такая возможность существует", - резюмирует Андрей Терлюкевич.