Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.11.2021 11:34
Рубрика: Товары и цены

Эксперты: Цены на новые автомобили в России выросли на 90% за семь лет

Текст: Василий Кошкин
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

За последние семь лет цены на новые автомобили в России выросли на 90 процентов. Об этом заявил исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Фото: iStock
В Минпромторге предложили увеличить утильсбор на импортные электромобили

По его словам, впервые быстрый рост на автомобили был зафиксирован в конце 2014 года. В свою очередь, в 2021 году цены выросли на 13 процентов.

Растут цены и на рынке подержанных авто - плюс 30 процентов с начала года в сегменте машин до семи лет.

Удалов отмечает, что часто стоимость автомобилей у дилеров растет быстрее, чем в прайс-листах производителей. Это происходит за счет различных дополнительных услуг и оборудования, которые предлагают продавцы.

"Мы фиксируем рост цен каждый месяц. Только в октябре произошел рост цен у 35 брендов на российском рынке", - заявил представитель "Автостата" в интервью Ura.ru.

В октябре АвтоВАЗ изменил рекомендованные розничные цены на модели Lada и обязал дилеров докладывать в машины набор автомобилиста, который также даёт прибавку к стоимости. В среднем модельный ряд подорожал на 1.3% (11.3 тысячи рублей).

Это уже шестая корректировка цен на Lada за год и вторая - за осень.