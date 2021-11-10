Эксперты: Цены на новые автомобили в России выросли на 90% за семь лет

За последние семь лет цены на новые автомобили в России выросли на 90 процентов. Об этом заявил исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.

По его словам, впервые быстрый рост на автомобили был зафиксирован в конце 2014 года. В свою очередь, в 2021 году цены выросли на 13 процентов.

Растут цены и на рынке подержанных авто - плюс 30 процентов с начала года в сегменте машин до семи лет.

Удалов отмечает, что часто стоимость автомобилей у дилеров растет быстрее, чем в прайс-листах производителей. Это происходит за счет различных дополнительных услуг и оборудования, которые предлагают продавцы.

"Мы фиксируем рост цен каждый месяц. Только в октябре произошел рост цен у 35 брендов на российском рынке", - заявил представитель "Автостата" в интервью Ura.ru.

В октябре АвтоВАЗ изменил рекомендованные розничные цены на модели Lada и обязал дилеров докладывать в машины набор автомобилиста, который также даёт прибавку к стоимости. В среднем модельный ряд подорожал на 1.3% (11.3 тысячи рублей).

Это уже шестая корректировка цен на Lada за год и вторая - за осень.