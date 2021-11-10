Глава Минэнерго оценил влияние демпфера на цены на бензин

"Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15", - пояснил Николай Шульгинов.

Министр подчеркнул, что ведомство постоянно следит за стоимостью бензина. И просто так менять условия работы демпферного механизма - нельзя. Сейчас, по словам Шульгинова, масштабные поправки в демпфер не обсуждаются.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Он призван сдерживать рост внутренних цен на моторное топливо. Его условия предполагают либо бюджетные доплаты нефтяникам, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, либо наоборот - изъятие части доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее.

Ранее эксперты оценили возможность снижения розничных цен на бензин к концу этого года.