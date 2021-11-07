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Рубрика: Экономика

Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года

Текст: Сергей Тихонов
Прошедший октябрь стал одним из худших периодов для розничных цен на автомобильное топливо. По данным Росстата, за месяц бензин подорожал на 41 копейку, а дизельное топливо - на 65 копеек. Ранее в правительстве неоднократно говорили, что благодаря налоговой системе на стоимость автомобильного топлива в России мировая конъюнктура влияет слабо, но нынешнее подорожание на АЗС совпало ростом котировок нефти выше 80 долларов за баррель.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Вице-премьер Александр Новак третьего ноября поручил проанализировать работу демпфирующего механизма и рассмотреть целесообразность его корректировки на 2022 год. Механизм работает на оптовом рынке топлива, удерживая биржевые цены от резких колебаний. В случае высоких цен на бензин и дизель в Европе, при поставках топлива на российский рынок отечественные нефтяные компании получают из бюджета компенсацию (около 63 процентов) от упущенной экспортной выгоды. В результате, оптовые цены на топливо в нашей стране значительно ниже мировых, что, естественно, сказывается на стоимости бензина в рознице.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Но чем выше поднимается стоимость топлива в Европе, тем больше становится некомпенсируемая демпфером часть потерянной потенциальной прибыли нефтяных компаний. Это вызывает рост внутрироссийских цен в опте, и, соответственно, ведет к подорожанию топлива в рознице. Именно поэтому возникла необходимость рассмотреть возможность корректировки демпфирующего механизма с 2022 года. Плюс, напомним, с начала следующего года планово вырастут акцизы на топливо, и увеличится налог на добычу полезных ископаемых для нефтяных компаний, то есть вырастет себестоимость сырья. Все вместе может привести к резкому подорожанию топлива в рознице.

Что касается подходящего к концу 2021 года, то в целом с его начала рост розничных цен на бензин составил 6,9 процента, что, по сравнению с подорожанием в других странах на 20-30 процентов, не самый плохой результат. В Минэнерго сначала обещали, что цены на АЗС по итогам года не превысят уровня инфляции, но где-то со второй половины лета стали говорить о росте, близком к уровню инфляции. Особо ситуацию это не изменило. В сентябре произошла некоторая коррекция стоимости автомобильного топлива вниз, благодаря которой общая инфляция почти догнала бензин. К 1 ноября с начала года ее уровень - 6,52 процента..

Если смотреть не в процентах, то с начала года АИ-92 подорожал на 2,91 рубля, АИ-95 - на 2,93 рубля, а дизельное топливо - на 2,46 рубля. Рост неприятный, но не критический и совсем не рекордный. В 2017-2018 году скачки цен были ощутимей - почти на 4 рубля.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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В текущем году розничные цены будут уже только расти, считает руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. Причина - убыточность торговли автобензином на АЗС. Марка АИ-92 убыточна в рознице с конца января этого года, марка АИ-95 - с начала июня, у дизельного топлива с апреля почти нулевая маржинальность. Но даже при дальнейшем росте розничных цен, он не будет превышать уровень инфляции, который ограничен регулятором, считает Лишневецкая.

По оценкам ИГ "Петромаркет" на 2 ноября, средняя чистая маржа реализации в рознице АИ-92 составила минус 1.6 рублей за литр, АИ-95 - минус 0.1 рублей за литр, а летних (включая межсезонные) сортов дизтоплива - минус 0.5 рублей за литр.

Как отметила, Лишневецкая, цены на АЗС могут перестать расти только в условиях стабильной прибыльности их реализации. Вернуть прибыльность заправкам может либо снижение оптовых цен, либо увеличение государственного субсидирования, то есть корректировка демпфирующего механизма, уточняет эксперт.

Но поскольку демпфер планируется скорректировать только с 2022 года, то ждать снижения розничных цен на бензин и дизельное топливо в ноябре и декабре не приходится. Единственный шанс для этого - резкое падение цен на нефть. Но учитывая, что страны ОПЕК+ не стали наращивать добычу сверх нормы в декабре, такое развитие событий маловероятно.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Правительство Минэнерго Правительство Вице-премьеры Цены на бензин

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