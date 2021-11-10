Харди и Тейтум сыграют в фильме об эвакуации союзников из Афганистана

Том Харди и Ченнинг Тейтум сыграют в фильме о бывших спецназовцах, которые возвращаются в Афганистан, чтобы эвакуировать семьи своих союзников.

Сценарий ленты, которой занимается Universal Pictures, написал Джордж Нофли ("Двенадцать друзей Оушена", "Ультиматум Борна"), сообщает Deadline.

Названия у проекта пока нет. Кого сыграют звёздные актёры - пока неизвестно, но они также выступят сопродюсерами картины. Нолфи - исполнительный продюсер.

Отметим, что тема исхода американцев из Афганистана и покинутых ими местных соратников сейчас популярна: фильм с похожим сюжетом снимает Гай Ричи. Там Джейк Джилленхол играет военного армии США, который возвращается за своим переводчиком и его семьёй.