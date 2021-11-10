Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца

Благодаря высокому содержанию различных полезных веществ красная икра положительно влияет на здоровье сосудов и сердца, а также способствует укреплению иммунитета.

Этот деликатес, обычно появляющийся на нашем столе по особым случаям, богат витаминами (A, E, D, B) и микроэлементами (калий, фосфор, хлор, марганец, кальций, йод, медь, железо), имеет в своем составе Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, а также лецитин и белки.

- Икра предотвращает развитие атеросклероза, снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, - цитирует РИА Новости нутрициолога Екатерину Муравскую. - Кальций укрепляет кости, волосы и ногти, лецитин полезен для нервной системы и мозговой деятельности.

По словам специалиста, помимо этого, красная икра повышает мужскую потенцию и может использоваться для профилактики рахита. Данный продукт полезен также беременным и детям, а спортсмены найдут в нем массу необходимых аминокислот.

Правда, есть икру ложками не стоит - достаточно одной чайной в день. Дело в том, что этот деликатес производится обычно с большим количеством соли, а также содержит много холестерина, заключила Муравская.

Напомним, ранее, как уже писала "РГ", диетолог Татьяна Иванникова посоветовала идеальный продукт при гастрите и язве желудка. Им оказался кисель, который положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий.