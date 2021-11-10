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Премьеру "Ампира V" по роману Виктора Пелевина снова перенесли

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    10.11.2021, 18:18
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Премьеру фильма "Ампир V" по роману Виктора Пелевина вновь перенесли.

Фото: more.tv
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Как сообщает пресс-служба компании Sony Pictures, экранизация культовой книги о вампирах теперь должна выйти 31 марта 2022 года, а не 25 ноября текущего, как планировалось ранее. Изначально, отметим, выход картины Виктора Гинзбурга был намечен на 2017 год. А потом неоднократно откладывался. Причина нынешнего изменения в расписании не уточняется.

Основные роли в фильме исполнили Павел Табаков, Oxxxymiron, Вера Алентова, Федор Бондарчук, Марина Зудина и другие.

Также сообщается о переносе на следующий год премьеры отечественного мультфильма "Бука. Моё любимое чудище".

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