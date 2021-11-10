Премьеру "Ампира V" по роману Виктора Пелевина снова перенесли

Премьеру фильма "Ампир V" по роману Виктора Пелевина вновь перенесли.

Как сообщает пресс-служба компании Sony Pictures, экранизация культовой книги о вампирах теперь должна выйти 31 марта 2022 года, а не 25 ноября текущего, как планировалось ранее. Изначально, отметим, выход картины Виктора Гинзбурга был намечен на 2017 год. А потом неоднократно откладывался. Причина нынешнего изменения в расписании не уточняется.

Основные роли в фильме исполнили Павел Табаков, Oxxxymiron, Вера Алентова, Федор Бондарчук, Марина Зудина и другие.

Также сообщается о переносе на следующий год премьеры отечественного мультфильма "Бука. Моё любимое чудище".