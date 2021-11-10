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10.11.2021 05:16
Рубрика: Происшествия

Боновые ограждения установят вокруг севшего на мель судна в Приморье

Текст: Ольга Журман

Боновые заграждения на случай утечки нефтепродуктов с севшего на мель возле Находки контейнеровоза готовятся установить спасатели. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

"Погода свежая, море волнуется прилично. Происходит подготовка к установке боновых заграждений. Ожидается прибытие водолазов", - сообщил он агентству.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Сейчас спасательное судно "Лазурит" проводит мониторинг акватории и контроль состояния аварийного контейнеровоза. С улучшением погоды планируется привлечь судно "Ростов Великий" с водолазной станцией для подводного обследования корпуса.

Также специалисты планируют начать прокладку фарватера для подвода танкеров и барж, которые будут откачивать топливо и выгружать контейнеры с аварийного судна.

Напомним, панамский контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Приморья в районе Находки 9 ноября. 14 членов экипажа эвакуировали с судна с помощью вертолета. Пока разлива нефтепродуктов нет, несмотря на то, что в корпусе появилась трещина. Топливные танки, в которых находится 300 тонн горюче-смазочных материалов, не повреждены.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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