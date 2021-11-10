Циклон оставил без света несколько тысяч жителей Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске из-за непогоды тысячи горожан оказались без света. Как сообщает ТАСС, отключения носят аварийный характер. Они произошли более чем на десяти улицах.

Работу энергетиков серьезно осложняет ливень, который продолжается в городе со вчерашнего дня. Ранее синоптики предупреждали о том, что на Сахалин и Курилы придет непогода в виде сильного дождя и порывистого ветра.

Главное управление МЧС региона подготовило памятку о том, как правильно вести себя в ливень в разных ситуациях: в транспорте, на улице или в затапливаемом здании.